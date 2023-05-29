Тренер Стерлинга заявил, что Махачев является любимчиком UFC

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшей весе Алджамейна Стерлинга, заявил, что его подопечный не получает таких привилегий, как сильнейший боец в легкой весовой категории Ислам Махачев.

«Считаю, это непоследовательно. Ислам Махачев не дрался целый год, а Стерлинг должен делать это каждые два месяца. Это похоже на фаворитизм, появление любимчиков. Это проблема. Мне нравится справедливость и прозрачность... Нравится, когда ко всем относятся одинаково», - приводит MMA News слова Лонго.

Последние три боя Махачева датированы 26 февраля 2022 года, 22 октября и 11 февраля 2023 года.

Стерлинг бился 9 апреля 2022 года, 22 октября, 6 мая 2023 года, а следующий бой пройдет 19 августа, соперником будет Шон О'Мэлли.