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Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне

Тяжеловес уверен, что они несут вред для молодого поколения.
02 июня 2023 11:48
автор: Артур Гичунцев

Российский боец Федор Емельяненко обрушился с критикой на поп-ММА. «Последний Император» считает, что поединки подобного характера следует запретить на законодательном уровне.

«Поп-ММА – нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, снизу, перебить непонятную популярность», – заявил Емельяненко в интервью «СЭ».

Ранее Федор Емельяненко заявил, что не поддерживает организацию боев между детьми. По его словам, подобные поединки «ломают» психику ребенка.

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