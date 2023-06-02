Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне

Российский боец Федор Емельяненко обрушился с критикой на поп-ММА. «Последний Император» считает, что поединки подобного характера следует запретить на законодательном уровне.

«Поп-ММА – нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане все-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, снизу, перебить непонятную популярность», – заявил Емельяненко в интервью «СЭ».

Ранее Федор Емельяненко заявил, что не поддерживает организацию боев между детьми. По его словам, подобные поединки «ломают» психику ребенка.