Федор Емельяненко рассказал, при каких условиях готов возобновить отношения с братом Александром

По словам легендарного тяжеловеса, проблемы Александра может решить только он сам. Емельяненко-старший подчеркнул, что готов возобновить отношения с братом только при условии, если он осознает всю серьезность происходящего.

«Я стараюсь жить по совести и стараюсь корректировать свои действия, думая, как бы господь на это посмотрел. А здесь… Не знаю. Возьмите духовное лицо, проанализируйте слова и поступки Александра. Любой здравомыслящий человек будет понимать, что происходит с человеком», – добавил Федор, чьи слова приводит «СЭ».

В крайнем поединке Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова, а ранее – проиграл блогеру Святославу Коваленко. По словам многих экспертов, боец пребывает в ужасной форме и не должен выступать в ММА пока не поправит здоровье.