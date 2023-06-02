Федор Емельяненко назвал допуск Александра к поединку – уголовщиной

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что считает уголовным преступлением допуск к поединку своего брата Александра.

«Мне кажется, это все нужно запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься? Прокуратура совместно с Министерством спорта РФ, федерации совместно с министерством, прокуратурой... Не знаю. Но это надо запрещать. Что тот же Александр вышел на бой в таком состоянии... Конечно, Хрюнов (промоутер турнира) может говорить все что угодно, что Александра врачи допустили... Ну так покажите этих врачей. Это уголовное дело — допустить человека в таком состоянии», - цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

На турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ» Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.