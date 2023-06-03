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Коста назвал причину, которая не позволит UFC провести бой Чимаева и Усмана

Поединок хотят устроить в октябре.
03 июня 2023 10:04
автор: Артур Гичунцев

Бразилец Пауло Коста заявил, что уроженец Чечни Хамзат Чимаев не сумеет сделать вес перед боем против нигерийца Камару Усмана. Он уверен, что именно этот фактор не позволит UFC провести поединок.

«Я не верю, что этот бой состоится. Чимаев больше не сможет сделать 77 килограммов, а Дэйна Уайт не любит все эти промежуточные веса, понимаешь», – заявил Коста в интервью Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что Чимаев и Усман проведут бой на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет в октябре 2023 года.

Добавим, что осенью 2022-го Чимаев должен был подраться с американцем Нейтом Диасом, однако, бой не состоялся, так как представитель Швеции не смог сделать вес.

источник: Sportskeeda
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