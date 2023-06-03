Боец смешанных единоборств из Дагестана Мажидов спас мужчину в супермаркете (видео)

Боец смешанных единоборств из Дагестана Джахар Мажидов спас мужчину в московском супермаркете, у которого случился приступ эпилепсии.

На записи с камер видеонаблюдения магазина, опубликованной в социальных сетях, видно, как стоящий на кассе человек начинает терять сознание и падает на пол. Мажидов не растерялся, грамотно среагировав, повернул пострадавшего на бок, не дав тому задохнуться.

В это время сотрудники магазина вызвали пострадавшему скорую помощь.

Отмечается, что инцидент произошел 29 мая.