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Боец смешанных единоборств из Дагестана Мажидов спас мужчину в супермаркете (видео)

Спортсмен не растерялся и смог оказать первую помощь.
03 июня 2023 11:00
автор: Александр Евграфов

Боец смешанных единоборств из Дагестана Джахар Мажидов спас мужчину в московском супермаркете, у которого случился приступ эпилепсии.

На записи с камер видеонаблюдения магазина, опубликованной в социальных сетях, видно, как стоящий на кассе человек начинает терять сознание и падает на пол. Мажидов не растерялся, грамотно среагировав, повернул пострадавшего на бок, не дав тому задохнуться.

В это время сотрудники магазина вызвали пострадавшему скорую помощь.

Отмечается, что инцидент произошел 29 мая.

источник: «Советский спорт»
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