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Штырков отреагировал на желание Федора Емельяненко провести боксерский поединок с Роем Джонсом

Американец – бывший абсолютный чемпион мира.
03 июня 2023 12:06
автор: Игорь Брагин

Российский боец ММА Иван Штырков поддержал идею с организацией поединка между Федором Емельяненко и бывшим чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим.

«Фёдор Емельяненко вправе делать всё, что ему захочется в плане выступления в спортивных мероприятиях и состязаниях. Его мораль и ценности не дадут опуститься для выступления во фрик-шоу.

Такие выставочные выступления Федора против одного из лучших боксеров в прошлом только на руку спорту и боксу в целом.

Фёдор Емельяненко нужен российскому спорту и единоборствам в частности», – заявил Штырков «Советскому спорту».

Напомним, Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года. На счету тяжеловеса 40 побед и 7 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Что касается Джонса, то американец выиграл 66 боев на боксерском ринге и уступил 10 раз. В последнем поединке он проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису.

источник: «Советский спорт»
Тренер Штыркова рассказал, кого видит победителем в бою Федора Емельяненко и Роя Джонса
Поединок должен пройти на боксерском ринге.
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