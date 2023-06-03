Тренер Штыркова рассказал, кого видит победителем в бою Федора Емельяненко и Роя Джонса

Михаил Шевелев, тренер российского бойца ММА Ивана Штыркова, высказался о возможном поединке между Федором Емельяненко и Роем Джонсом.

«Здесь не должно быть победителя. Это больше показательный бой. Здесь изначально должна быть ничья – оба победители», – сказал тренер «Советскому спорту».

Напомним, Федор Емельяненко всю карьеру выступал в смешанных единоборствах. На его счету 40 побед и 7 поражений. Рой Джонс – один из лучших боксеров в истории. Он был абсолютным чемпионом мира. На счету американца 66 побед и 10 поражений.