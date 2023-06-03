Перейра заявил, что в UFC ему обещали титульный бой в случае победы над Блаховичем

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра заявил, что может провести титульный поединок в UFC в полутяжелом весе.

Напомним, что 29 июля 35-летний спортсмен встретится с Яном Блаховичем в со-главном событии турнира UFC 291.

«Мой менеджер поговорил с руководством UFC, они пообещали, что я получу титульный бой, если одержу победу над Блаховичем. Думаю, что наш потенциальный бой с Джамалом Хиллом хорошо соберёт продажи, так что буду болеть за него в бою с Иржи Прохазкой», — цитирует Перейру BJPenn.

Напомним, что в ноябре 2022 года бразилец победил Исраэля Адесанью, выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Перейра тогда стал чемпионом UFC в среднем весе.