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Перейра заявил, что в UFC ему обещали титульный бой в случае победы над Блаховичем

Спортсмен уже владел поясом организации.
03 июня 2023 15:32
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра заявил, что может провести титульный поединок в UFC в полутяжелом весе.

Напомним, что 29 июля 35-летний спортсмен встретится с Яном Блаховичем в со-главном событии турнира UFC 291.

«Мой менеджер поговорил с руководством UFC, они пообещали, что я получу титульный бой, если одержу победу над Блаховичем. Думаю, что наш потенциальный бой с Джамалом Хиллом хорошо соберёт продажи, так что буду болеть за него в бою с Иржи Прохазкой», — цитирует Перейру BJPenn.

Напомним, что в ноябре 2022 года бразилец победил Исраэля Адесанью, выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Перейра тогда стал чемпионом UFC в среднем весе.

источник: BJ Penn
Перейра заявил, что в UFC ему обещали титульный бой в случае победы над Блаховичем
Спортсмен уже владел поясом организации.
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