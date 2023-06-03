Вице-президент АСА: в Грозном Александр Емельяненко был другим человеком

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев рассказал о физическом и моральном состоянии Александра Емельяненко во время его проживания в Чеченской республике.

«В Грозном Александр был другим человеком. В первую очередь из-за того, что он находился среди людей, которые были заинтересованы в том, чтобы он развивался, набрал форму, пришел в себя, и чтобы он жил нормальной жизнью. Для него там были определенные ограничения, но и лучшие условия. И он просто расцвел там. Я никогда в жизни не видел Александра в такой форме. Даже во времена Pride его физическое состояние близко не было таким. Может, тогда он был на пике в плане скорости, но, если мы говорим о мощи, о его фактуре, это было лучшее время. Он впахивал, и для него создавались условия. И ему не позволяли заходить в сомнительное русло», - приводит слова Бадаева «Матч ТВ».

На недавнем турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ» Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

При это Федор Емельяненко заявил, что считает уголовным преступлением допуск к поединку своего брата Александра.