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16-летний боец ММА скончался после удара по голове на турнире в Белогорске

Следственные органы ведут проверку трагедии.
04 июня 2023 16:18
автор: Александр Евграфов

Несовершеннолетний боец ММА скончался после полученного удара в голову на турнире по смешанным единоборствам в Белогорске (Амурская область), сообщил в Telegram-канале мэр города Станислав Мелюков.

«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», - говорится в сообщении.

По словам Мелюкова, открытый Кубок спортклуба по смешанным боевым единоборствам был организован и проводился с учётом всех необходимых процедур.

Однако в какой-то момент главный судья соревнований, он же глава региональной организации, изменил регламент, разрешив бойцам 16-17 лет проводить поединки без боксерских шлемов открытого типа.

В одном из поединков 16-летних бойцов и был нанесен смертельный удар.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, следственные органы и прокуратура Белогорска ведут проверку.

источник: «Советский спорт»
16-летний боец ММА скончался после удара по голове на турнире в Белогорске
Следственные органы ведут проверку трагедии.
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