Союз ММА России заявил, что смерть 16-летнего бойца связана с грубейшим нарушением правил

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев дал комментарий по смерти от удара в голову 16-летнего бойца из Архаринского округа.

«От лица Союза ММА России искренне соболезнуем близким погибшего спортсмена. О происшествии мы узнали из СМИ и сразу же запросили информацию у Амурской Федерации ММА, главного судьи соревнований.

Спортсмены возрастной категории 16-18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема – грубейшее нарушение правил. Представители Союза проводят проверку, также расследование ведут компетентные органы», - цитирует Терентьева ММА.Metaratings.ru.

По словам мэра Белогорска Станислава Мелюкова, открытый Кубок спортклуба по смешанным боевым единоборствам был организован и проводился с учётом всех необходимых процедур.

Однако в какой-то момент главный судья соревнований, он же глава региональной организации, изменил регламент, разрешив бойцам 16-17 лет проводить поединки без боксерских шлемов открытого типа.

В одном из поединков 16-летних бойцов и был нанесен смертельный удар.