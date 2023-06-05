СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, на котором погиб подросток

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении судьи Кубка «Спорт-клуба Родина» по смешанным боевым единоборствам, на котором погиб 16-летний подросток, сообщает пресс-служба управления СК России по Амурской области.

Напомним, что молодой спортсмен умер из-за удара в голову, вопреки всем правилам главный судья разрешил проводить поединки без боксерских шлемов.

Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.