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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, на котором погиб подросток

Арбитр разрешил несовершеннолетним драться без шлема.
05 июня 2023 16:42
автор: Максим Скороходов

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении судьи Кубка «Спорт-клуба Родина» по смешанным боевым единоборствам, на котором погиб 16-летний подросток, сообщает пресс-служба управления СК России по Амурской области.

Напомним, что молодой спортсмен умер из-за удара в голову, вопреки всем правилам главный судья разрешил проводить поединки без боксерских шлемов.

Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, на котором погиб подросток
Арбитр разрешил несовершеннолетним драться без шлема.
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