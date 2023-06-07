Хавьер Мендес рассказал, кто станет следующим оппонентом Махачева

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хавьер Мендес высказался о предстоящем поединке между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Даирушем. Мендес отметил, что в случае победа Дариуша, он станет следующим соперником россиянина.

«Бенеил - крутой боец. Он хорош во всем. Почему-то все игнорируют этого парня, но это неправильно. У него хороший рекорд, я хотел бы, чтобы он победил. В таком случае он получит бой за титул.

Если же победит Оливейра, то, честно говоря, я не думаю, что ему дадут титульный бой. Думаю, в таком случае победитель пары Гэтжи — Порье станет следующим претендентом. Но я хотел бы победы Бенеила», - приводит слова Мендеса Sportskeeda.

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