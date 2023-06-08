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Алексеева рассказала, с кем хотела бы провести поединок в UFC

Спортсменка провела один бой в организации.
08 июня 2023 09:06
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец UFC Ирина Алексеева назвала своих предпочтительных соперницах в промоушене.

Напомним, что спортменка дебютировала в организации в апреле этого года. Алексеева победила болевым приемом в первом раунде Стефани Эгер из Швейцарии.

«Хотелa бы подраться со всеми топaми. Аманда Нуньес, Джулианна Пенья, Холли Холм, Ирэн Алдана. Многие меня спрашивают, подрaлась ли бы я с Куницкой? Да, подралaсь бы. Многие ребята после боeв даже дружить начинaют. А Кайла Хаpрисон в PFL. Было бы нe плохо. Но она нe так на слуху, как Амaнда Нуньес. На слуху Крис Сaйборг. Вот с ней бы я хотелa подраться», — цитирует Алексееву «Чемпионат».

Добавим, что всего на счету Ирины в MMA пять побед и одно поражение.

источник: Чемпионат.com
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