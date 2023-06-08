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Петр Ян, Иван Штырков и Евгений Тищенко стали лицами 300-летия Екатеринбурга

Все они внесли огромный вклад в развитие города.
08 июня 2023 09:30
автор: Сергей Иванов

Спортсмены Академии единоборств РМК станут лицами рекламной кампании, посвященной юбилею Екатеринбурга. Вместе с врачами, учителями, известными актерами и политиками, которые внесли свой вклад в развитие города.

Петр Ян в 2020 году стал чемпионом UFC и привез самый значимый титул в мировых смешанных единоборствах в Екатеринбург. Евгений Тищенко в 2016 году стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро и сейчас входит в десятку сильнейших по версии Всемирной ассоциации бокса в элитной тяжелой весовой категории, а Иван Штырков на сегодняшний момент входит в тройку сильнейших бойцов ММА в России. В 2022 году тяжеловес был признан лучшим бойцом по итогам года.

Все трое, вместе с другими спортсменами Академии, несколько лет продвигают бренд «Екатеринбург – столица единоборств» внутри России и по всему миру.

источник: «Советский спорт»
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