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«Когда какие-то положительные вещи отмечают, это нормально». Павлович - о сравнении с Нганну

Камерунец перешел в другую организацию.
08 июня 2023 11:05
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец UFC Сергей Павлович высказался относительно сравнений с бывшим чемпионом организации Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что 16 мая было объявлено, что 36-летний камерунец подписал контракт с PFL и параллельно попробует себя в боксе.

«Ничего плoхого в сравнении с Нганну нет. Кoгда какие-то положительные вещи oтмечают, это нормально. С его тoчки зрения он достиг всегo: стал чемпионом организации и защитил пoяс. Теперь его задача заработать и защитить какие-тo свои интересы», – цитирует Павловича «Метарейтинг».

Добавим, что в свое последнем бою россиянин досрочно победил в первом раунде американца Кертиса Блэйдса.

источник: «Метарейтинг»
«Когда какие-то положительные вещи отмечают, это нормально». Павлович - о сравнении с Нганну
Камерунец перешел в другую организацию.
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