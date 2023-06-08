«Буду черным русским». Тони Джонсон просит дать ему российское гражданство

Американский боец смешанного стиля Тони Джонсон заявил о желании получить российский паспорт.

Отметим, что37-летний спортсмен выступает в лиге ACA.

«Я бы хотел получить российский паспорт! Погнали, дайте его мне! Дайте мне российский паспорт. Я буду черным русским», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Джонсона.

Ранее американец выступал в Bellator, KOTC, ONE Championship, Fight Nights и лиге АСА.

За карьеру в ММА Тони провел 25 боев, в которых одержал 16 побед, потерпел семь поражений, один поединок завершился вничью и еще один признан не состоявшимся.