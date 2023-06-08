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Алексеева отравилась перед дебютным боем в UFC

Это не помешало 32-летней уроженки Саратовской области одержать победу.
08 июня 2023 12:05
автор: Максим Скороходов

Российский боец Ирина Алексеева рассказала, что отравилась перед первым боем в UFC.

Напомним, что спортсменка дебютировала в организации в апреле этого года. Алексеева победила болевым приемом в первом раунде Стефани Эгер из Швейцарии.

«У меня сильно краснеет лицо. Я понимаю, что что-то тут не то. Понимаю, что у меня началась аллергия. А ещё меня ужасно тошнило. Ко мне бежали брать интервью, а я нагло себя повела. Спросила, много ли будет вопросов, быстро ответила и убежала.

Я бегу в туалет, и просто из меня выходит вообще всё. Понимаю, что у меня отравление. Нутрициолог от UFC дал мне специальное лекарство без красителя. По возвращении меня опять начало тошнить. Нужно же кушать, чтобы силы были на следующий день. А я не могла. В итоге легла и часа полтора поспала. Потом захотела есть и поняла, что всё закончилось», - приводит «Чемпионат» слова спортсменки.

Алексеева провела шесть боев в ММА: пять из них она выиграла, в одном потерпела поражения. Бой в UFC стал для Алексеевой первым профессиональным поединком за границей.

До прихода в смешенные единоборства Алексеева выступала в самбо и дзюдо. В самбо девушка стала чемпионкой мира и двукратным чемпионом России. Самым главным достижением в дзюдо является бронзовая медаль в чемпионате страны.

источник: Чемпионат.com
Алексеева отравилась перед дебютным боем в UFC
Это не помешало 32-летней уроженки Саратовской области одержать победу.
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