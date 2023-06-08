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UFC официально объявил следующий бой Царукяна

Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) 18 июня.
08 июня 2023 19:48
автор: Степан Шереметьев

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил о поединке россиянина Армана Царукяна против бразильца Хоакима Силвы.

По информации источника, статусный бой в легком весе состоится на турнире UFC Vegas 75 в Лас-Вегасе (США) 18 июня.

Напомним, что Арман Царукян провел 22 боя в ММА и одержал 19 побед. Его последний поединок состоялся 17 декабря 2022 года. Тогда 26-летний россиянин единогласным решением выиграл своего соотечественника – Дамира Исмагулова.

На счету Хоакима Силвы 14 выигрышей в 18 поединках.

источник: UFC.com
UFC официально объявил следующий бой Царукяна
Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) 18 июня.
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