Друг Макгрегора оскорбил Махачева

Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, оскорбил российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

Махачев спросил известного бизнесмена Илона Маска, когда он подтвердит его профиль в своей социальнной сети, что отмечается синей галочкой. В данную интернет-беседу влез Дэнис.

«Чтобы получить синюю галочку, надо стать обладателем синего пояса, бомжара», - написал спарринг-партнер Конора.

Напомним, что Махачев владеет чемпионским поясом UFC в легком весе.

Дэнис выступает в Bellator, на его счету два боя ММА, в которых он одержал победу.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.