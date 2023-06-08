Друг Макгрегора оскорбил Махачева

Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора, оскорбил российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.
Махачев спросил известного бизнесмена Илона Маска, когда он подтвердит его профиль в своей социальнной сети, что отмечается синей галочкой. В данную интернет-беседу влез Дэнис.
«Чтобы получить синюю галочку, надо стать обладателем синего пояса, бомжара», - написал спарринг-партнер Конора.
Напомним, что Махачев владеет чемпионским поясом UFC в легком весе.
Дэнис выступает в Bellator, на его счету два боя ММА, в которых он одержал победу.
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источник: «Советский спорт»