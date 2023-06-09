Оливейра оказался легче Дариуша на взвешивании перед очным поединком на турнире UFC 289

Стали известны результаты взвешивания американского бойца смешанных единоборств Бенеила Дариуша и представителя Бразилии Чарльза Оливейры перед очным поединком на турнире UFC 289.

Отметим, что весы под Дариушем показали результат 70,76 кг, а под его соперником – 69,85 кг. Их бой состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада).

Оливейра является бывший чемпионом UFC в легком весе. Он потерял титул, проиграв россиянину Исламу Махачеву. Всего в своей карьере 33-летний спортсмен одержал 33 победы и потерпел 9 поражений.

Что касается Дариуша, то 34-летний американец идет на победной серии из 8 боев кряду.

Ранее в СМИ появилась информация, что победитель этого поединка может стать следующим соперником Махачева.