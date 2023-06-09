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Оливейра оказался легче Дариуша на взвешивании перед очным поединком на турнире UFC 289

Бой состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере.
09 июня 2023 19:41
автор: Сергей Иванов

Стали известны результаты взвешивания американского бойца смешанных единоборств Бенеила Дариуша и представителя Бразилии Чарльза Оливейры перед очным поединком на турнире UFC 289.

Отметим, что весы под Дариушем показали результат 70,76 кг, а под его соперником – 69,85 кг. Их бой состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада).

Оливейра является бывший чемпионом UFC в легком весе. Он потерял титул, проиграв россиянину Исламу Махачеву. Всего в своей карьере 33-летний спортсмен одержал 33 победы и потерпел 9 поражений.

Что касается Дариуша, то 34-летний американец идет на победной серии из 8 боев кряду.

Ранее в СМИ появилась информация, что победитель этого поединка может стать следующим соперником Махачева.

источник: «Советский спорт»
Оливейра оказался легче Дариуша на взвешивании перед очным поединком на турнире UFC 289
Бой состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере.
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