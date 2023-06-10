Глава UFC рассказал, будет ли бой между Чимаевым и Усманом

Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал словесную перепалку между уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом.

Ранее оба бойца намекнули на проведение поединка. СМИ же распространили информацию, что он пройдет в октябре 2023 года на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Слухи о бое Чимаева и Усмана – дерьмо собачье», – приводит слова Уайта журналист Аарон Бронстетер.

29-летний Чимаев провел в американской лиге 6 боев и одержал 6 побед. Он не знает поражений на профессиональном уровне – в его активе 12 побед. Что касается Усмана, то 33-летний боец не знал поражений на протяжении 7 лет, пока не встретился с британцем Леоном Эдвардсом, которому проиграл титул чемпиона UFC в полусреднем весе.