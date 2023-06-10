Махачев выразил готовность вновь провести поединок с Оливейрой

Чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал недавнее высказывание своего бывшего соперника, Чарльза Оливейры.

Ранее бразилец объяснил поражение в поединке с россиянином своим плохим физическим и ментальным состоянием.

– А где был он был? В Бразилии? Если он хочет получить реванш, пусть скажет об этом Уайту. И я могу побить его снова. Но я не думаю, что он хочет драться со мной снова. Что он может мне сделать? Его грэпплинг не работает против меня, – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, что бой между Махачевым и Оливейрой прошел 22 октября 2022 года на турнире UFC 280. Поединок завершился во втором раунде – россиянин победил удушающим приемом. Таким образом, Махачев завоевал титул в легком весе.

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