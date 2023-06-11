«Все же в этой игре есть уровни». Махачев - после победы Оливейры в поединке с Дариушем

Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев обратился к бразильскому спортсмену Чарльзу Оливейре.

Напомним, что несколько часов назад 33-летний южноамериканец одержал победу над Бенеилом Дариушем в со-главном поединке UFC 289.

«Поздравляю, Чарльз. Но все же в этой игре есть уровни», — написал Махачев на своей странице в соцсети.

Добавим, что россиянин и Чарльз дрались в октябре прошлого года за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Победу удушающим приемом одержал Махачев.