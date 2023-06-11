ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

UFC может закрыть полулегкий дивизион у женщин после ухода Нуньес

Весовая категория была создана при подписании Крис Сайборг в 2018 году.
11 июня 2023 11:38
автор: Александр Поволоцкий

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что женский полулегкий дивизион промоушена может быть упразднен.

Напомним, что чемпионка организации в этой категории Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры. Несколько часов назад бразильянка защитила титул, выиграв у Ирене Альданы.

«Означaет ли это конец для полулегкого весa? Скорее всего, дa. Не хочу принимать решение срaзу после турнира. Пока не знaю точно, но решение по поводу закрытия этого весa выглядит логичным», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Добавим, что Нуньес с 2020 года провела всего три защиты титула.

источник: «Советский спорт»
UFC может закрыть полулегкий дивизион у женщин после ухода Нуньес
Весовая категория была создана при подписании Крис Сайборг в 2018 году.
11.06.2023 11:38
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Не скажу, что это меня убило». Глава UFC Уайт - об уходе Нуньес из MMA
Последний поединок бразильянка провела в Ванкувере.
11.06.2023 09:17
ММА
автор: Александр Поволоцкий
«Все же в этой игре есть уровни». Махачев - после победы Оливейры в поединке с Дариушем
Россиянин дрался с бразильцем в своем последнем поединке.
11.06.2023 08:52
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Чемпионка UFC Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры в ММА
Чемпионка UFC Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры в ММА
Болельщики в шоке.
11.06.2023 08:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нуньес защитила титул UFC, победив Альдану по решению судей
Бразильянка выиграла 23-й бой в карьере.
11.06.2023 08:25
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оливейра нокаутировал Дариуша в со-главном бою турнира UFC 289
Оливейра нокаутировал Дариуша в со-главном бою турнира UFC 289
Американец шел на победной серии из 8 боев кряду.
11.06.2023 08:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев выразил готовность вновь провести поединок с Оливейрой
Россиянин уверен в своей очередной победе над соперником.
10.06.2023 12:32
ММА
автор: Сергей Иванов
Глава UFC рассказал, будет ли бой между Чимаевым и Усманом
Функционер расставил все точки над «i».
10.06.2023 10:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оливейра оказался легче Дариуша на взвешивании перед очным поединком на турнире UFC 289
Бой состоится в ночь на 11 июня в Ванкувере.
09.06.2023 19:41
ММА
автор: Сергей Иванов
UFC анонсировал следующий бой Салихова
Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе.
09.06.2023 13:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.