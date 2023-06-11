UFC может закрыть полулегкий дивизион у женщин после ухода Нуньес

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что женский полулегкий дивизион промоушена может быть упразднен.

Напомним, что чемпионка организации в этой категории Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры. Несколько часов назад бразильянка защитила титул, выиграв у Ирене Альданы.

«Означaет ли это конец для полулегкого весa? Скорее всего, дa. Не хочу принимать решение срaзу после турнира. Пока не знaю точно, но решение по поводу закрытия этого весa выглядит логичным», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Добавим, что Нуньес с 2020 года провела всего три защиты титула.