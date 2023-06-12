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Оливейра вышел на третье место по числу побед за всю историю UFC

Бразильский боец на турнире UFC289 нокаутировал Бенеила Дариуша.
12 июня 2023 10:39
автор: Александр Евграфов

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра стал третьим по количеству побед за всю историю Абсолютного бойцовского чемпионата.

Теперь на счету бразильца 22 победы в промоушене. Впереди него трое бойцов – Дональд Серроне и Андрей Орловский делят второе место с 23 победами, а возглавляет рейтинг Джим Миллер с 25 победами.

В ночь на воскресенье в Ванкувере (Канада) в рамках турнира UFC 289 Чарльз Оливейра в легком весе победил техническим нокаутом в первом раунде Бенеила Дариуша.

Бразилец также обладателем бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера.

источник: «Советский спорт»
Оливейра вышел на третье место по числу побед за всю историю UFC
Бразильский боец на турнире UFC289 нокаутировал Бенеила Дариуша.
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