Оливейра вышел на третье место по числу побед за всю историю UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра стал третьим по количеству побед за всю историю Абсолютного бойцовского чемпионата.

Теперь на счету бразильца 22 победы в промоушене. Впереди него трое бойцов – Дональд Серроне и Андрей Орловский делят второе место с 23 победами, а возглавляет рейтинг Джим Миллер с 25 победами.

В ночь на воскресенье в Ванкувере (Канада) в рамках турнира UFC 289 Чарльз Оливейра в легком весе победил техническим нокаутом в первом раунде Бенеила Дариуша.

Бразилец также обладателем бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера.