Глава UFC раскритиковал руководство команд за постановочные поединки с бойцами UFC

Глава промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт раскритиковал организацию постановочных боев между талисманами команд и профессиональными бойцами.

«Что за чушь происходит с талисманами, которые хотят получить удар от профессионального бойца? Вы что ожидаете от этого? У них из чего костюмы? Если бы я был талисманом, то не хотел бы подставиться под удар профессионала. Не думаю, что это хорошая идея», - сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Поводом для комментария стал инцидент, произошедший во время третьего матча финальной серии НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». В перерыве матча было организовано шоу, когда экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор нокаутировал талисман команды «Майами Хит». Тот упал на паркет, а позже стало известно, что мужчина, находившийся внутри, оказался в отделении неотложной помощи с сотрясением мозга.