Стало известно, при каком условии Адесанья согласится на третий поединок с Перейрой

Чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья рассказал о возможном третьем поединке с представителем Бразилии Алексом Перейрой.

По словам 33-летнего спортсмена, он готов вновь выйти в октагон против латиноамериканца, но при соблюдении одного условия.

– Если он завоюет титул в полутяжёлом весе, я сделаю это снова. Но если этого не произойдёт, то, как по мне, с этим покончено. С меня хватит. Люди хотят увидеть продолжение, но мы отправились дальше, – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.

29 июля Перейра проведет поединок с Яном Блаховичем на турнире UFC 291. При этом бразилец заявил, что промоушен пообещал ему титульный бой в полутяжелом весе в случае победу над поляком.

Напомним, что Перейра и Адесанья провели два очных поединка. В ноябре прошлого года спортсмен из Бразилии нокаутировал соперника и завоевал чемпионский титул UFC. Во втором бою, состоявшемся в апреля, Адесанья взял реванш. Новозеландец отправил Перейру в нокаут во втором раунде.