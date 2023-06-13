Махачев назвал победителя в бою Дастина Порье и Джастина Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не сомневается, что Дастин Порье одержит победу над Джастином Гэтжи.

По словам россиянина, Порье выйдет победителем, так как превосходит соперника в ударной технике.

«Я думаю, Порье победит Гейджи. Что Гейджи может предложить Порье? У Порье хорошая ударка, лучше, чем у Гейджи. Вот и все. И это будет боксерский поединок», – заявил Махачев MMA Junkie.

Напомним, Порье и Гэтжи проведут бой 30 июля на турнире UFC 291. Соперники уже встречались в октагоне: их первый поединок завершился техническим нокаутом в пользу Порье.