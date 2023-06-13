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Ислам Махачев выразил желание стать чемпионом UFC в двух весовых категориях

Россиянин обладает титулом в легком весе.
Ислам Махачев выразил желание стать чемпионом UFC в двух весовых категориях
13 июня 2023 18:40
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев заявил о желании стать обладателем титула в двух дивизионах.

Россиянин уверен, что сможет одержать победу над англичанином Леоном Эдвардсом, в данный момент являющимся чемпионом промоушена в полусреднем весе.

«В этом моя мечта. Я уверен, что могу стать чемпионом в двух категориях. Я способен победить Леона Эдвардса. Он хорошо показал себя в защите в бою с Камару Усманом, но со мной все было бы иначе. Я способен драться в стойке, могу его победить в борьбе. Я ни в чем не уступаю ему. Дайте мне шанс. Если я завоюю второй пояс, то могу стать первым в рейтинге P4P», – сказал Махачев в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, что феврале этого года Махачев успешно провел защиту титула, победив Алекса Волкановски единогласным решением судей. Всего в своей карьере 31-летний спортсмен одержал 24 победы и потерпел одного поражение.

источник: YouTube-канал Даниэля Кормье
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