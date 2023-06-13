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Махачев попросил UFC устроить ему бой против Эдвардса: просто дайте мне один шанс

Британец – чемпион лиги в полусреднем весе.
Махачев попросил UFC устроить ему бой против Эдвардса: просто дайте мне один шанс
13 июня 2023 23:16
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Россиянин Ислам Махачев изъявил желание провести поединок с британцем Леоном Эдвардсом. Уроженец Дагестана выразил уверенность, что победит соперника.

«Могу драться с ним в стойке, могу бороться с ним. Я знаю, что могу победить этого парня в чем угодно. Просто дайте мне один шанс. Когда у меня будет два пояса, меня наконец-то поставят на первое место в списке лучших бойцов UFC», – сказал россиянин в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, Махачев – чемпион UFC в легком весе. За всю карьеру в ММА он одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Что касается Эдвардса, то британец владеет титулом в полусреднем дивизионе. В его активе 21 победа и 3 поражения.

источник: «Советский спорт»
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