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Камил Гаджиев: братья Емельяненко могут встретиться на похоронах Александра

Промоутер жетско высказался о младшем из братьев.
13 июня 2023 23:35
автор: Александр Кожевников

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о недавних словах Федора Емельяненко, который сказал, что ничем не может помочь своему брату Александру.

«Тут проблема не в том, что Федор одно время не был готов помогать брату. А в том, что Саня эту помощь уже не готов был принимать. Думаю, в том числе, дело и в этом. Думаю, история завершена. Они встретиться теперь могут только на похоронах Александра. Если Александр сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится как брат, поминки организует. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю. Реально к этому идет», - приводит слова Камила Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Ранее Емельяненко-старший подчеркнул, что готов возобновить отношения с братом только при условии, если он осознает всю серьезность происходящего.

источник:
Камил Гаджиев: братья Емельяненко могут встретиться на похоронах Александра
Промоутер жетско высказался о младшем из братьев.
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