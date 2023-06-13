Камил Гаджиев: братья Емельяненко могут встретиться на похоронах Александра

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о недавних словах Федора Емельяненко, который сказал, что ничем не может помочь своему брату Александру.

«Тут проблема не в том, что Федор одно время не был готов помогать брату. А в том, что Саня эту помощь уже не готов был принимать. Думаю, в том числе, дело и в этом. Думаю, история завершена. Они встретиться теперь могут только на похоронах Александра. Если Александр сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится как брат, поминки организует. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю. Реально к этому идет», - приводит слова Камила Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Ранее Емельяненко-старший подчеркнул, что готов возобновить отношения с братом только при условии, если он осознает всю серьезность происходящего.