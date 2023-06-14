Царукян – о реванше с Махачевым: бой будет тяжелый, но закончится моей победой

Российско-армянский боец ММА Арман Царукян высказался о возможном реванше с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Бой будет тяжелый, но закончится позитивом – я выиграю. Нужно визуализировать победу. Смысл выходить в октагон и думать, что шансы 50 на 50? Ты должен выходить и быть уверенным на 100%, что ты выиграешь. Ну, а бой покажет, на что ты способен. Даже если кто-то рядом не верит в тебя, ты должен верить в себя на 100%», – сказал легковес в интервью Sport24.ru.

Напомним, первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года и завершился в пользу нынешнего чемпиона по решению судей. По словам многих экспертов, Арман показал достойное выступление и не заслуживал поражения.