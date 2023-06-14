Чемпион UFC Стерлинг сравнил Оливейру с Хабибом Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о величии своего бразильского коллеги Чарльза Оливейры.

«Каковы критерии для звания величайшего всех времен? Если это только общественное мнение, то у Чарльза Оливейры чертовски хорошее резюме. Я бы поставил его в один ряд с Хабибом Нурмагомедовым», - сказал Стерлинг на своем ютуб-канале.

Стоит отметить, что Оливейра провел 43 боя в смешанных единоборствах и одержал 34 победы. В активе завершившего карьеру Нурмагомедова 29 выигрышей в 29 поединках.