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Чемпион UFC Стерлинг сравнил Оливейру с Хабибом Нурмагомедовым

Боец поставил коллег в один ряд.
14 июня 2023 16:10
автор: Степан Шереметьев

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мнением о величии своего бразильского коллеги Чарльза Оливейры.

«Каковы критерии для звания величайшего всех времен? Если это только общественное мнение, то у Чарльза Оливейры чертовски хорошее резюме. Я бы поставил его в один ряд с Хабибом Нурмагомедовым», - сказал Стерлинг на своем ютуб-канале.

Стоит отметить, что Оливейра провел 43 боя в смешанных единоборствах и одержал 34 победы. В активе завершившего карьеру Нурмагомедова 29 выигрышей в 29 поединках.

Чемпион UFC Стерлинг сравнил Оливейру с Хабибом Нурмагомедовым
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