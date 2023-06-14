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Стала извсетна дата следующего боя находящегося в зоне проведения СВО Владимира Минеева

Бой состоится 15 сентября.
14 июня 2023 16:45
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведет следующий бой в сентябре 2023 года. Об этом сообщил глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Владимир Минеев проведёт бой в Элисте 15 сентября. А потом подерётся с Штырковым в Сочи», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В настоящий момент Минеев находится в зоне проведения

СВО.

Последний бой Минеев провел в ноябре 2022 года, победив нокаутом Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.

источник: Mma.metaratings.ru
Стала извсетна дата следующего боя находящегося в зоне проведения СВО Владимира Минеева
Бой состоится 15 сентября.
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