Стала извсетна дата следующего боя находящегося в зоне проведения СВО Владимира Минеева

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведет следующий бой в сентябре 2023 года. Об этом сообщил глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Владимир Минеев проведёт бой в Элисте 15 сентября. А потом подерётся с Штырковым в Сочи», – приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В настоящий момент Минеев находится в зоне проведения

СВО.

Последний бой Минеев провел в ноябре 2022 года, победив нокаутом Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.