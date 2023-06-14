Стала известна дата дебюта Виктории Дудаковой в UFC

Российская спортсменка Виктория Дудакова официально проведет первый поединок в UFC 16 июля на турнире UFC on ESPN 49.

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Соперницей россиянки станет бразильская спортсменка Истелла Нуньес.

В своей карьере Дудакова одержала шесть побед, не потерпев ни одного поражения.

Ранее 23-летняя спортсменка победила представительницу Бразилии Марию Сильву единогласным решением судей на турнире Dana White's Contender Series. Данный результат позволил россиянке получить контракт в промоушене.

Что касается Нуньес, то на ее счету 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала шесть побед и потерпела четыре поражения.