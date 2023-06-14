Адесанья рассказал, при каких условиях Нганну вернется в UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался об экс-чемпионе лиги в тяжелом весе Фрэнсисе Нганну.

«Я горд им, его история особенная. Она была таковой еще до его прихода в UFC. Ничего не окончено. Сейчас всем нужно просто расслабиться и ждать. Фрэнсис не тот парень, который уйдет просто так. Вспомните, когда-то Дана говорил, что женщины никогда не будут драться в UFC, но посмотрите, что происходит сейчас.

Фрэнсис вернеется, когда ему заплатячт столько, сколько он заслуживает и заработал. Его долгое время обманывали», - приводит слова Адесаньи MMA Junkie.