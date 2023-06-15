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Вартанян и Резников сделали вес перед финалом Гран-при ACA

Поединок состоится 16 июня.
15 июня 2023 11:55
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Эдуард Вартанян и казахстанец Артем Резников успешно прошли процедуру взвешивания накануне финала Гран-при ACA в легком дивизионе.

Как сообщает пресс-служба лиги, бойцы показали равный вес – 70,75 кг.

Напомним, самое ожидаемое противостояние в российском ММА пройдет 16 июня на турнире ACA 159. Ивент организуют в сочинском Дворце Спорта «Большой».

На пути к финалу Гран-при Резников победил удушающим приемом россиянина Андрея Кошкина. Что касается Вартаняна, то он одолел соотечественника Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде.

источник: ACA
Вартанян и Резников сделали вес перед финалом Гран-при ACA
Поединок состоится 16 июня.
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