Вартанян и Резников сделали вес перед финалом Гран-при ACA

Россиянин Эдуард Вартанян и казахстанец Артем Резников успешно прошли процедуру взвешивания накануне финала Гран-при ACA в легком дивизионе.

Как сообщает пресс-служба лиги, бойцы показали равный вес – 70,75 кг.

Напомним, самое ожидаемое противостояние в российском ММА пройдет 16 июня на турнире ACA 159. Ивент организуют в сочинском Дворце Спорта «Большой».

На пути к финалу Гран-при Резников победил удушающим приемом россиянина Андрея Кошкина. Что касается Вартаняна, то он одолел соотечественника Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде.