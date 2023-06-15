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UFC сделал заявление об обвинении Макгрегора в изнасиловании

Спортсмен попал в центр крупного скандала.
15 июня 2023 23:34
автор: Александр Кожевников

Организация UFC отреагировала на обвинения бывшего чемпиона лиги Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Организация знает о недавних обвинениях в адрес Конора Макгрегора, она продолжит собирать дополнительную информацию об этом инциденте. UFC дождется окончания расследования, прежде чем сделает дополнительные заявления», - гласит официальное сообщение промоушена.

Ранее сообщалось, что сразу после игры в полицию обратилась девушка, которая рассказала о принудительном сексуальном контакте со спортсменом.

Она утверждает, что Конор с помощью своей охраны запер ее в мужском туалете и принудил к оральному сексу. Однако жертва сумела ударить Макгрегора локтем в живот и вырваться.

После этого команда бойца выступила с заявлением, назвав обвинения ложными.

источник: UFC.com
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