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Глава RCC: Немков сделал выводы и порадует нас хорошим боем

Поединок пройдет в ночь с 16 на 17 июня.
16 июня 2023 08:58
автор: Игорь Брагин

Глава RCC Николай Клименко дал прогноз на поединок Вадима Немкова и Йоэля Ромеро:

«Немков - Ромеро. Я считаю, что Вадим Немков - один из лучших бойцов в России в полутяжелом весе. Он молодой, на своем пике. Он в шикарной форме, а Ромеро уже на закате.

Бой молодости и опыта, хотя они оба опыта. Возраст будет ключевым фактором к победе. У Вадима в углу Федор Емельяненко - это большой фактор, который влияет на ход боя. Да и в целом, я уверен, что Вадим сделал работу над ошибками после боя с Кори Андерсона и готов порадовать всех ярким боем!»

Бой Немков - Ромеро возглавит турнир Bellator 297, который состоится в Чикаго в ночь с 16 на 17 июня по московскому времени.

Напомним, что Немков чемпион организации в полутяжелом весе.

Глава RCC: Немков сделал выводы и порадует нас хорошим боем
Поединок пройдет в ночь с 16 на 17 июня.
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