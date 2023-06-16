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RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям

Главным событием станет поединок между Олегом Фомичем Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы
RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям
16 июня 2023 14:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: RCC Hard

RCC Hard анонсировала второй турнир по кулачным поединкам

30 июня в Екатеринбурге пройдет второй турнир кулачной лиги RCC Hard. На арене Академии единоборств РМК состоится 13 поединков.

Главным событием вечера станет бой между российским кулачником Олегом Фомичем Фомичевым и топовым бойцом Асылжаном Бакытжанулы из Казахстана.

Фомич — действующий обладатель перстня чемпиона лиги TOP DOG, а Асылжан провел в RCC два жестких поединка против Ивана Штыркова и Арсения Смирнова.

RCC Hard

Полный кард турнира будет объявлен в ближайшее время. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.

Официальный партнер RCC HARD — букмекерская компания OLIMPBET.

RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям
RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям
Главным событием станет поединок между Олегом Фомичем Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы
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