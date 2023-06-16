RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям

RCC Hard анонсировала второй турнир по кулачным поединкам

30 июня в Екатеринбурге пройдет второй турнир кулачной лиги RCC Hard. На арене Академии единоборств РМК состоится 13 поединков.

Главным событием вечера станет бой между российским кулачником Олегом Фомичем Фомичевым и топовым бойцом Асылжаном Бакытжанулы из Казахстана.

Фомич — действующий обладатель перстня чемпиона лиги TOP DOG, а Асылжан провел в RCC два жестких поединка против Ивана Штыркова и Арсения Смирнова.

RCC Hard

Полный кард турнира будет объявлен в ближайшее время. Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR.

Официальный партнер RCC HARD — букмекерская компания OLIMPBET.