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Адвокат Макгрегора сделала заявление после обвинения бойца в изнасиловании

Макгрегор, якобы, изнасиловал девушку на матче НБА.
16 июня 2023 16:22
автор: Александр Кожевников

Адвокат экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировала обвинения в адрес своего клиента.

«Это не назвать иначе, как вымогательство. Конор Макгрегор приветствует расследование, которое, покажет ложный характер обвинений. После того, как требование о выплате средств не было удвлетворено, они обратились к СМИ с просьбой оказать давление. Это настоящее вымогательство», - гласит заявление адвоката Макгрегора.

Ранее сообщалось, что сразу после игры в полицию обратилась девушка, которая рассказала о принудительном сексуальном контакте со спортсменом.

Она утверждает, что Конор с помощью своей охраны запер ее в мужском туалете и принудил к оральному сексу. Однако жертва сумела ударить Макгрегора локтем в живот и вырваться.

После этого команда бойца выступила с заявлением, назвав обвинения ложными.

источник: «Советский спорт»
Адвокат Макгрегора сделала заявление после обвинения бойца в изнасиловании
Макгрегор, якобы, изнасиловал девушку на матче НБА.
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