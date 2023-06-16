ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Багов считает, что Оливейра не сможет составить конкуренцию Махачеву

Ранее Ислам уже побеждал Чарльза.
16 июня 2023 19:53
автор: Александр Кожевников

Боец смешанных единоборств Али Багов считает, что Чарльз Оливейра не сможет составить конкуренцию российскому бойцу Исламу Махачеву.

«Сам поединок не смотрел, но не думал, что встреча завершится так быстро. Оливейра не сможет что-то кардинально новое предложить Исламу Махачеву во втором поединке. У бразильца не хватает духа, поэтому он проиграет. А так он хорошо борется и чувствует себя в стойке. Но Ислам — другой уровень. У него нет конкурентов. Он на пике. Всегда держит форму и тренируется. Он еще долго будет чемпионом», - приводит слова Багова Metaratings.

Напомним, Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее Махачев и Оливейра встречались в титульном поединке в октябре 2022 года. Тогда Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде.

источник: Mma.metaratings.ru
Стерлинг - Сехудо: где моя олимпийская медаль?
Алджэмейн победил Генри раздельным решением судей.
16.06.2023 19:55
ММА
автор: Александр Кожевников
Багов считает, что Оливейра не сможет составить конкуренцию Махачеву
Ранее Ислам уже побеждал Чарльза.
16.06.2023 19:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Адвокат Макгрегора сделала заявление после обвинения бойца в изнасиловании
Макгрегор, якобы, изнасиловал девушку на матче НБА.
16.06.2023 16:22
ММА
автор: Александр Кожевников
RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям
RCC HARD анонсировала второй турнир по кулачным боям
Главным событием станет поединок между Олегом Фомичем Фомичевым и Асылжаном Бакытжанулы
16.06.2023 14:25
ММА
автор: Максим Скороходов
Глава RCC: Немков сделал выводы и порадует нас хорошим боем
Глава RCC: Немков сделал выводы и порадует нас хорошим боем
Поединок пройдет в ночь с 16 на 17 июня.
16.06.2023 08:58
ММА
автор: Игорь Брагин
Стало известно, когда состоится бой Нурмагомедов - Сэндхаген
Этот поединок возглавит турнир возглавит турнир UFC.
16.06.2023 08:18
ММА
автор: Степан Шереметьев
UFC сделал заявление об обвинении Макгрегора в изнасиловании
Спортсмен попал в центр крупного скандала.
15.06.2023 23:34
ММА
автор: Александр Кожевников
Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании после матча финала НБА
Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании после матча финала НБА
Ирландец стал фигурантом очередного скандала.
15.06.2023 21:11
ММА
автор: Степан Шереметьев
Оли Томпсон не уверен, что бой с Емельяненко входит в его планы
Сообщается, что бойцы могут встретится в скором будущем.
15.06.2023 19:32
ММА
автор: Александр Кожевников
Вартанян и Резников сделали вес перед финалом Гран-при ACA
Вартанян и Резников сделали вес перед финалом Гран-при ACA
Поединок состоится 16 июня.
15.06.2023 11:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.