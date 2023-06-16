Багов считает, что Оливейра не сможет составить конкуренцию Махачеву

Боец смешанных единоборств Али Багов считает, что Чарльз Оливейра не сможет составить конкуренцию российскому бойцу Исламу Махачеву.

«Сам поединок не смотрел, но не думал, что встреча завершится так быстро. Оливейра не сможет что-то кардинально новое предложить Исламу Махачеву во втором поединке. У бразильца не хватает духа, поэтому он проиграет. А так он хорошо борется и чувствует себя в стойке. Но Ислам — другой уровень. У него нет конкурентов. Он на пике. Всегда держит форму и тренируется. Он еще долго будет чемпионом», - приводит слова Багова Metaratings.

Напомним, Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее Махачев и Оливейра встречались в титульном поединке в октябре 2022 года. Тогда Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде.