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Стерлинг - Сехудо: где моя олимпийская медаль?

Алджэмейн победил Генри раздельным решением судей.
16 июня 2023 19:55
автор: Александр Кожевников

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг обратился к бывшему чемпиону лиги Генри Сехудо.

«Здорово, что Сехудо считает меня лучшим в легчайшем весе. Этот парень не щедр на комплименты. Раз он сказал так, то это для меня многое значит. Но вообще меня волнует только мнение одного человека. Я жду свою золотую медаль, потому что мы договаривались с Генри, что в случае моей победы над ним он отдаст мне ее. Так вот, Генри, где моя медаль?», - приводит слова Стерлинга BJPenn.

Стерлинг раздельным решением победил Сехудо в мае 2023 года.

источник: BJ Penn
Стерлинг - Сехудо: где моя олимпийская медаль?
Алджэмейн победил Генри раздельным решением судей.
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