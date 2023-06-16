Стерлинг - Сехудо: где моя олимпийская медаль?

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг обратился к бывшему чемпиону лиги Генри Сехудо.

«Здорово, что Сехудо считает меня лучшим в легчайшем весе. Этот парень не щедр на комплименты. Раз он сказал так, то это для меня многое значит. Но вообще меня волнует только мнение одного человека. Я жду свою золотую медаль, потому что мы договаривались с Генри, что в случае моей победы над ним он отдаст мне ее. Так вот, Генри, где моя медаль?», - приводит слова Стерлинга BJPenn.

Стерлинг раздельным решением победил Сехудо в мае 2023 года.