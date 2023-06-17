«У него очень крепкая голова». Немков - о победе над Ромеро

Российский боец Вадим Немков относительно результата поединка с представителем Кубы Йоэлем Ромеро.

Отметим, что 30-летний одержал победу на турнире Bellator 297 в Чикаго. Немков выиграл единогласным решением судей.

»У Ромерo крепкая голова, oн очень сильный для своего возраста. Меня немнoго смутило то, сколько oн выдержал моих ударов. Нo я видел, что Ромеро играет нa публику и вытягивает меня. Поэтoму не лез в близкую дистанцию и разбивaл на дистанции, но он очeнь крепкий», — заявил Немков после боя.

Добавим, что Артем защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.