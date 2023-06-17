Сэндхаген назвал причины, по которым согласился на бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец UFC Кори Сэндхаген объяснил, почему принял поединок с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

Отметим, что представитель США занимает четвертое место в рейтинге легчайшего веса. Нурмагомедов располагается на 11-й строчке.

«Во-первых, Умар — великий боец, и мне незачем становиться чемпионом мира, если я ещё не лучший в мире. Так что Умар бросил мне вызов, я его принял. А во-вторых, потому что я зверь, вот почему», — заявил Сэндхаген в видео на своей странице в соцсети.

Добавим, что у Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках. У Кори 16 побед при четырех.