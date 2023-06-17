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Немков признался, что желает перейти в тяжелый вес 

По мнению 30-летнего атлета, в полутяжелом дивизионе у него не осталось серьезных соперников. 
Немков признался, что желает перейти в тяжелый вес 
17 июня 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: соцсети Вадима Немкова

Российский боец ММА, действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что планирует перейти в тяжелый дивизион.

«Я один из лучших полутяжеловесов в мире. Не думаю, что у меня остались вызовы в полутяжелом весе. Так что сейчас я могу попробовать свои силы в тяжелом дивизионе, потому что здесь мне уже не с кем драться», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Добавим, что ранее Немков одолел кубинского бойца Йоэля Ромеро в главном поединке турнира Bellator 297 и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Всего за карьеру в ММА россиянин провел 19 боев, одержал 17 побед и потерпел два поражения.

источник: MMA Junkie
Немков признался, что желает перейти в тяжелый вес 
Немков признался, что желает перейти в тяжелый вес 
По мнению 30-летнего атлета, в полутяжелом дивизионе у него не осталось серьезных соперников. 
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