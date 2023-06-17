Немков признался, что желает перейти в тяжелый вес 

Российский боец ММА, действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что планирует перейти в тяжелый дивизион.

«Я один из лучших полутяжеловесов в мире. Не думаю, что у меня остались вызовы в полутяжелом весе. Так что сейчас я могу попробовать свои силы в тяжелом дивизионе, потому что здесь мне уже не с кем драться», — приводит слова Немкова MMA Junkie.

Добавим, что ранее Немков одолел кубинского бойца Йоэля Ромеро в главном поединке турнира Bellator 297 и защитил титул чемпиона в полутяжелом весе.

Всего за карьеру в ММА россиянин провел 19 боев, одержал 17 побед и потерпел два поражения.