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На двукратную чемпионку России по ММА Караеву напал неизвестный из-за ее татуировок

Спортсменка не растерялась и дала отпор агрессору.
18 июня 2023 09:28
автор: Александр Евграфов

На двукратную чемпионку России по смешанным единоборствам (ММА) Алану Караеву на улице Владикавказа напал мужчина, сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

По данным источника, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения начал сначала оскорблять девушку из-за татуировок на руках, а затем попытался начать драку.

Когда Алана сказала, что вызовет полицию, мужчина ударил ее по лицу.

«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, почувствовала резкую боль. Но я нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалеку парней», - рассказала девушка.

Мужчина, придя в себя, попытался ретироваться, но быстрее полицейских его нашел брат Караевой. Во время повторной встречи с Аланой протрезвевший к тому времени мужчина извинился перед ней, сказав, что совсем не ожидал отпора, а чемпионка ММА забрала заявление из полиции.

источник:
На двукратную чемпионку России по ММА Караеву напал неизвестный из-за ее татуировок
Спортсменка не растерялась и дала отпор агрессору.
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