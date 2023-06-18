Бой на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи

Бой на UFC on ESPN 47 между американцами Дэном Аргетой и Ронни Лоуренсом признан несостоявшимся.
Отметим, что турнир проходил в Лас-Вегасе.
В ходе поединка Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём. Судья Кит Петерсон остановил бой, но Ронни не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. Комиссия изучила запись поединка и поединок был признан несостоявшимся.
Добавим, что в главном бою итальянец Марвин Веттори уступил представителю США Джареду Каннонье.
источник: «Советский спорт»