Бой на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи

Бой на UFC on ESPN 47 между американцами Дэном Аргетой и Ронни Лоуренсом признан несостоявшимся.

Отметим, что турнир проходил в Лас-Вегасе.

В ходе поединка Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём. Судья Кит Петерсон остановил бой, но Ронни не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. Комиссия изучила запись поединка и поединок был признан несостоявшимся.

Добавим, что в главном бою итальянец Марвин Веттори уступил представителю США Джареду Каннонье.