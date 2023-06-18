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Бой на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи

Эксперты смотрели видеоповтор поединка.
18 июня 2023 10:21
автор: Александр Поволоцкий

Бой на UFC on ESPN 47 между американцами Дэном Аргетой и Ронни Лоуренсом признан несостоявшимся.

Отметим, что турнир проходил в Лас-Вегасе.

В ходе поединка Аргета поймал Лоуренса на удушающий приём. Судья Кит Петерсон остановил бой, но Ронни не сделал чёткого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. Комиссия изучила запись поединка и поединок был признан несостоявшимся.

Добавим, что в главном бою итальянец Марвин Веттори уступил представителю США Джареду Каннонье.

источник: «Советский спорт»
Бой на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи
Эксперты смотрели видеоповтор поединка.
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